Moto GP, clap de fin : les champions couronnés, et maintenant ?

Marquez parti pour dominer ? Non, la concurrence va réagir !

D'où cette question : Marc Marquez est-il parti pour dominer également le prochain championnat du monde ? "Non, je ne pense pas", réagit Didier de Radiguès. "Yamaha va réagir. Cela fait 2-3 ans qu'ils ont la pression. Maintenant, on attend une évolution sur la moto. Et puis, on a vu la forme de Quartararo à qui il ne manque pas grand chose pour contrer Marquez".

Fabio Quartararo ne sera plus rookie. Il sera attendu. Sera-t-il dès lors capable de confirmer et de résister à la pression ? "Il a déjà prouvé qu'il savait gérer la pression avec les 6 poles qu'il a réalisées. Il n'a juste pas encore mis le doigt sur les bons réglages pour la course. C'est étonnant ce qu'il a réalisé cette saison avec une moto que personne ne soupçonnait capable de faire des résultats".

De son côté, Suzuki progresse mais n'est pas encore assez constant. Quant à Ducati, il faudra continuer à peaufiner les domaines dans lesquels la marque italienne est plus vulnérable