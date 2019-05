Moto GP, clap 300 ème !

C’était le 07 avril 2002.

C’était à Suzuka au Japon.

Exit 500cc, Welcome Moto GP.

Un autre label, une autre dénomination mais toujours une même passion.

Et devinez qui remportait ce premier Moto GP? Mr. Valentino Rossi.

Du haut de ses 23 ans, l’Italien envoyait aussi un double club d’œil à l’Histoire.

En l’espace de quelques mois, il s’adjugeait la dernière couronne mondiale en 500cc...et devenait à la fin de la saison 2002, le premier champion du monde en Moto GP.

Trois cents Grand Prix plus tard, le Doctor est toujours aux avant-postes mais doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce.

Ce dimanche, au moment du départ à Jerez, il y aura un an, dix mois et dix jours que Rossi n’a plus gravi la plus haute marche d’un podium.

La dernière fois, c’était à Assen aux Pays-Bas, c’était le 25 juin 2017.

Depuis des podiums avec du champagne mais pas celui qui a la saveur de la victoire.

Sa 90eme victoire en Moto GP, il s’est en rapproché à plusieurs reprises.

À Austin, il l’a touchée du bout des gants mais Rins l’a privé de ce bonheur.

Depuis son accession à la catégorie reine, le pilote italien n’a jamais manqué le Grand Prix d’Espagne.

Ce dimanche, il disputera son vingtième Grand Prix d’Espagne consécutif.Un record.

Son bilan : 11 podiums dont 7 victoires et 5 poles. Un autre record.

Enfin l’année 2019 pourrait être un millésime.

À l’exception de la saison dernière, jamais le championnat n’a été aussi indécis après les trois rendez-vous extra-européens.

Le leader Dovizioso compte trois points d’avance sur Rossi, quatre sur Rins et neuf sur le champion du monde en titre.

Dimanche pour ce 300eme Moto GP, j’espère que nous allons assister à un nouveau feu d’artifice.

Des bagarres comme on les aime à plus de 300 km/heure.

Dovizioso au Qatar sur Ducati, Marquez au guidon de la Honda en Argentine et Suzuki et Rins aux USA.

Il ne manque que Yamaha au palmarès de ce début de saison... vous suivez mon regard...

Adios y un domingo.