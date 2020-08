Moto GP : Brad Binder vainqueur inattendu à Brno

Brad Binder - © JAVIER SORIANO - AFP

Moto GP: Le Résumé de la course - MotoGP - GP République Tchèque 2020 - 09/08/2020 Le Sud-Africain Brad Binder a signé la première victoire de sa carrière en MotoGP dimanche lors du Grand Prix de République tchèque, 3e manche du championnat du monde. Il s'agit également de la première victoire en catégorie reine pour KTM et pour un Sud-Africain. Parti de la 7e position, Binder a pris un excellent départ avant de prendre la tête de la course à neuf tours de l'arrivée après avoir passé le duo Yamaha Quartararo - Morbidelli. Binder, champion du monde Moto3 en 2016, a dominé dans les derniers tours pour finalement s'imposer avec un écart important sur Franco Morbidelli (auteur de son premier podium dans la catégorie) et sur Johan Zarco.