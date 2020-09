Moto 3 : Des regrets pour Barry Baltus à Barcelone...

Des essais libres encourageants, une qualification décevante...

Le week-end avait bien commencé pour Barry Baltus à Barcelone. Vendredi, lors des deux séances d'essais libres, il signait des chronos qui le situait à quelques dixièmes de la dernière place qualificative pour accéder directement, pour la deuxième consécutive en Q2 et éviter cette loterie que constitue la Q1.

Samedi, la troisième séance lui permettait d'améliorer encore ses temps de la veille mais cela s'avérait être insuffisant, il ratait cette qualification pour 70/100é, rien du tout mais une obligation de passer par un repêchage. Râlant ! Quelques heures plus tard, c'était la soupe à la grimace.

Dès le début de la Q1, le pilote Zélos/Classic 21 prenait la roue de Riccardo Rossi et Albert Arenas, le leader du championnat mais confondait vitesse et précipitation. Victime d'un high-side, il se retrouvait au tapis et ruinait sa session. Verdict sans concession, il partirait de la 31é et dernière place sur un circuit qui l'avait vu monter à deux reprises sur le podium en CEV, l'année précédente !