Moto 3 : Barry Baltus ne roulera plus pour le team Prüstel en 2021

Barry Baltus ne fera plus partie du team Prüstel la saison prochaine en Moto3, a annoncé ce mardi Zelos, le bureau de management du jeune pilote belge de 16 ans. Barry Baltus a effectué ses débuts en Moto3, troisième niveau du championnat du monde de motocyclisme, cette saison au guidon d'une KTM du team PrüstelGP.

En proie à des difficultés financières pour la prochaine saison, l'équipe allemande PrüstelGP "a fait le choix de conclure un partenariat avec un team espagnol qui impose son propre pilote", explique Zelos dans un communiqué.

"Alors qu'un pré-contrat avait été conclu sur deux saisons, 2020 et 2021, Prüstel a signifié à Zelos avoir signé un accord avec un team espagnol pour les aider à boucler leur budget 2021. Celui-ci imposant un pilote espagnol, et le coéquipier de Barry ayant l'avantage d'être de langue allemande, il a été signifié à Zelos que Barry ne ferait plus partie de l'équipe l'année prochaine. Ceci, alors que Barry, le plus jeune des pilotes du plateau, a fait preuve d'une progression constante, et s'est en permanence illustré avec des résultats supérieurs à son coéquipier."

Zelos s'est mis en quête d'une nouveau point de chute pour son pilote, qui va finir la saison avec Prüstel. "Des contacts ont déjà été pris avec plusieurs teams et les discussions vont bon train."

"Le monde du MotoGP est particulièrement difficile, mais nous poursuivrons notre soutien indéfectible envers Barry, et nous mettons tout en oeuvre, avec l'ensemble de nos fidèles partenaires, pour trouver les solutions adéquates au développement de sa carrière", déclare Freddy Tacheny, président de Zelos.