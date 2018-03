Michael Bartholemy a toute confiance en Tom Lüthi pour la saison 2018

Place au bilan pour le Team Marc VDS et ses deux pilotes, Franco Morbidelli et Tom Lüthi, à la suite des tests MotoGP qui se sont déroulés en Thailande et au Qatar. Pour mémoire, aux tests sur le circuit international de Losail au Qatar, Franco Morbidelli a fini treizième à 1,1 seconde du leader Johann Zarco. Son coéquipier, Tom Lüthi a terminé vingt quatrième et avant dernier à 2 secondes.

A quelques jours du début de saison sur ce même circuit à Doha au Qatar, c’est Michael Bartholemy de VDS qui s’est exprimé sur le sujet et plus particulièrement à propos de Tom Lüthi, le Suisse, qu’il a visiblement pris sous son aile..

« Nous avons vu à l'essai en Thaïlande que nos pilotes équipés en pneus tendres devaient faire de leur mieux, çà a été difficile pour eux du coup. C'est pourquoi nous avons dû accepter quelques crashs à Buriram ».

« Au Qatar, le premier jour, ce n'était pas différent. Je pense que c'est la même chose pour toutes les recrues, elles ont besoin de temps pour tirer le meilleur parti des pneus Michelin. Le troisième et dernier jour, Franco a fait le forcing à Losail, ses efforts ont porté leurs fruits, ce temps au tour était impressionnant. C'était en phase avec le chrono que Marc Márquez qu’il a réalisé en 2017 au Qatar avec la moto en course. Cette performance me rend heureux. Nous avons terminé la dernière journée avec une simulation de course et avons fait quelques tours de plus sur le mouillé. Nous sommes maintenant prêts pour la première course dans dix jours ».

« Concernant Tom, son amélioration est nette, il s’améliore de jour en jour. Nous arrivons à des moments similaires avec lui ici comme à Losail il y a un an. La différence n'est pas grande. Mais tous les pilotes et toutes les équipes sont devenus meilleurs, c’est ce qui fait la course. J'espère que Tom pourra bientôt faire le même saut que Franky. Tom souffre d’avoir manqué les deux premiers essais MotoGP en novembre en raison d'une blessure, il lui manque donc cinq jours d’essai. Mais si nous attendons les deux ou trois premières courses, alors il sera dans la même forme que Franky, j'espère. Je lui fais confiance pour une bonne saison. »

Grégory Hellinx / GP Inside