Maverick Vinales prolonge jusqu'en 2022 avec Yamaha

GP Pays-Bas 2019 : Victoire de Maverick Vinales - Moto GP - GP des Pays-Bas - 30/06/2019 L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas disputé sur le circuit d'Assen devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha). C'est la 1re victoire cette saison pour Vinales et Yamaha alors que Marquez en profite pour creuser son avance au championnat du monde. Parti en tête, Quartararo, révélation de la saison, a mené pendant les premiers tours avant de marquer le pas mais a tout de même signé son deuxième podium d'affilée. C'est la 6e victoire de Vinales, 24 ans, en MotoGP. Son coéquipier Valentino Rossi, qui était parti très loin sur la grille, a chuté pendant la course après avoir accroché un autre concurrent. "Je vis un rêve", a affirmé le pilote espagnol vainqueur, soulignant qu'Assen n'était pourtant pas son circuit favori. Fabio Quartararo, 20 ans, enregistre son 2e podium consécutif pour sa première saison de MotoGP. Le pilote niçois souffrait visiblement des bras à l'arrivée. Il s'est fait opérer début juin du "syndrome des loges", une inflammation musculaire des avant-bras. "C'était dur, j'avais de la peine à contrôler" la moto, a-t-il déclaré à l'antenne de Canal+ après l'arrivée. Au championnat, Marc Marquez, quintuple champion du monde, augmente son avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 4e de la course dimanche.