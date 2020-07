Marquez sur son abandon au GP d'Andalousie :"Mon corps m'a fait comprendre que je devais arrêter"

Marc Marquez a surpris tout le monde cette semaine en annonçant qu'il serait présent au GP d'Andalousie, 4 jours seulement après son opération au bras. Un pari audacieux, complètement fou diront certains. L'Espagnol a participé aux séances d'essais de ce samedi avant de faire l'impasse sur la séance de qualification. Son équipe, Repsol Honda, a annoncé en milieu d'après-midi qu'il devait renoncer au Grand-Prix de ce dimanche. Marc Marquez s'est justifié au micro de la Dorna.

"Je savais que j'allais avoir des difficultés à piloter la moto et à tenir les 25 tours en course dimanche. Mais après l'opération, j'ai vu qu'il y avait peut-être une petite possibilité et j'ai voulu la saisir. Quand vous êtes sportif et passionné par ce que vous faites, vous vous devez d'essayer. Aujourd'hui, je vais bien dormir parce que j'ai essayé même si ce n'était pas possible. J'ai simplement écouté mon corps et il m'a fait comprendre que je devais m'arrêter".

Son prochain objectif, plus abordable cette fois, sera d'être de retour à Brno, en République Tchèque, dans 15 jours.