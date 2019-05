Marquez sur sa planète, podium pour les Ducati, Quartararo sauve la face

Le moment clé : la tentative Miler

6 tours. C’est à-peu-près le temps qu’aura duré le suspens au Mans. Le temps, aussi, pour Marquez de reprendre la tête de la course pour ne plus jamais la lâcher. Le seul pilote à avoir (un peu) embêté le pilote Honda est Jack Miler. « On arrête de jouer, je prends la direction des opérations et rendez-vous sur le podium », c’est surement ce qu’a dû se dire Marquez, selon Pierre Robert, pour qui ce dépassement a définitivement plié la course à la victoire. L’histoire, quant à elle, retiendra que le valeureux Miler a finalement échoué au pied du podium.