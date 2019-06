Marquez s'impose en Catalogne après le 'strike' provoqué par Lorenzo

Victoire précieuse pour Marquez en Catalogne devant Quartararo et Petrucci - Moto GP - 16/06/2019 Marc Marquez a remporté la septième manche du championnat du monde moto qui se déroulait ce week-end en Espagne, sur le circuit de Catalogne. Il a devancé Quartararo, pour la première fois sur le podium, et Petrucci. L'Espagnol augmente son avance au championnat du monde. Une chute de Dovizioso a embarqué Rossi, Viñales et Lorenzo les forçant à l'abandon. Seuls treize pilotes ont terminé le Grand-Prix. Marquez possède 140 points, 37 points d'avance sur Dovizioso, 39 sur Rins et 42 sur Petrucci.