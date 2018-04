Marquez s'excuse auprès de Viñales après l'avoir gêné

Marc Marquez a été pénalisé et partira quatrième à Austin. L'Espagnol a joué profil-bas en s'excusant auprès de Maverick Viñales pour l'avoir gêné. L'Espagnol a joué profil-bas en s'excusant auprès de Maverick Viñales pour l'avoir gêné.

Marc Marquez, personne n'en doute, est le pilote le plus rapide de la planète à Austin. Il l'a encore prouvé ce samedi, en étant le seul capable de rouler sous la barre des 2'04. Avec plus de 4 dixièmes d'avance sur le deuxième meilleur chrono – celui de Maverick Viñales – et en dépit d'une chute, Marquez a montré qu'il serait l'homme à battre en course.

Mais pour avoir gêné Viñales dans un tour rapide, le pilote Honda a perdu trois places sur la grille. Il s'explique : « J'ai chuté et j'ai dû prendre ma deuxième moto. Je suis ressorti et, malheureusement, je ne pensais pas que Maverick arriverait derrière moi. J'étais concentré sur Andrea Iannone, qui attendait derrière et que je savais capable d'être très rapide. Je m'excuse auprès de Maverick mais je n'avais pas réalisé qu'il était derrière moi avant d'entendre son moteur. »

Même en partant quatrième, nul doute que Marquez va rapidement se hisser aux avant-postes. L'Espagnol, qui vise une sixième victoire consécutive sur le Grand Prix des Amériques, peaufine les derniers détails. « Il va être important de choisir les bons pneus. Nous avons beaucoup travaillé en pneus usés et je suis arrivé à être régulier aux essais, mais ce circuit est physique et les températures pourraient être élevées, alors nous verrons. »