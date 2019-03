Marquez intraitable en Argentine, Rossi et Dovizioso complètent le podium

Baldassarri et Masia brillent aussi

Lorenzo Baldassarri (Kalex) démarre fort la saison de Moto2 : le pilote de 22 ans a remporté le Grand Prix du Qatar, 1ère épreuve du championnat, puis celui d'Argentine dimanche, en se détachant dans les derniers tours de la course. Parti en 8e position sur la grille, Baldassarri a devancé l'Australien Remy Gardner et l'Espagnol Alex Marquez, également sur Kalex, qui étaient à la lutte pour la deuxième place. Avec ce succès, le pilote italien de 22 ans consolide sa 1ère place au championnat du monde. Avec 50 points, il s'échappe devant Remy Gardner (33), l'Allemand Marcel Schrotter (26) et Alex Marquez (25).

Jaume Masia, au guidon d'une KTM, a lui remporté le Grand Prix en Moto3, sa première victoire dans la catégorie, au terme d'une course indécise jusqu'au dernier virage. Sur la ligne d'arrivée du circuit des Thermes de Rio Hondo, il a devancé de quelques mètres le Sud-Africain Darryn Binder (KTM) et l'Italien Tony Arbolino (Honda). Parti en pole position sur le grille de départ, sa première, Jaume Masia s'est porté en tête dans le dernier tour de la course. Dans le dernier virage, il a résisté au retour de Binder, Arbolino, de l'Italien Niccolo Antonelli et du Japonais Ayumu Sasaki.