Marquez atteindra le cap des 100 courses en MotoGP à Brno

A l’occasion du Grand Prix de la République Tchèque qui aura lieu ce week-end, Marc Marquez atteindra à cet effet, le cap des 100 courses en MotoGP : Un évènement qu’il convient ainsi de fêter dignement, par une victoire notamment qui serait la bienvenue pour honorer une carrière dans cette discipline, riche de 40 victoires, 70 podiums, 48 pôles postions et de 4 titres de Champion du Monde.

Il est d’autant plus confiant que l’an passé, il avait gagné sur cette piste et que début juillet, lors d’une journée de test privé, il a été très efficient sur cette îste de Brno.

Marc Marquez compte 3 victoires à Brno : une en Moto2 (2012) et 2 en MotoGP (2013, 2017), plus 3 podiums et 4 pole positions.

« Nous avons fait un bon test à Brno et nous avons déjà gagné ici à l’occasion de deux courses très différentes, alors nous sommes confiants pour ce weekend » a confié le Champion du Monde en titre.

Et de poursuivre :

« Quelques jours de vacances pour recharger les batteries et préparer la deuxième partie de la saison, qui sera encore très longue avec 10 courses à disputer, ce n'est pas facile du tout. Nos adversaires ont progressé et sont rapides sur toutes les pistes et dans toutes les situations. C’est à nous de peaufiner de mettre la meilleure stratégie possible pour les contrer. Comme à chaque fois, nous travaillons très bien avec l'équipe et les ingénieurs HRC. Nous devons continuer sur cette voie. Je vais aller à Brno sans penser plus en avant pour le Championnat et faire comme si tout était encore à faire. L'objectif pour dimanche est d'essayer de gagner, mais si la situation ne le permet pas, j'essaierai d'obtenir le meilleur résultat possible ».

Grégory Hellinx / GP Inside