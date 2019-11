Marc Marquez sur l'arrivée de son frère chez Honda : "J'aurais préféré qu'il signe dans un autre team"

Les frères Marquez en Moto GP, c'est désormais officiel. Et dans le même team ! Alors qu'Alex Marquez s'apprêtait à rempiler une saison de plus en Moto 2, la retraite anticipée de Jorge Lorenzo aura animé le mercato.

Marc Marquez ne s'en cache pas, c'est un rêve qui se réalise pour la famille mais... "Alex sera avant tout un adversaire. Bien sûr je suis heureux, mais ce ne sera pas facile pour lui, il aura beaucoup de pression et tout le monde va le comparer à moi. C'est un rêve pour la famille mais j'aurais préféré qu'il soit dans un autre team", déclarait le récent champion du monde Moto GP.

Beaucoup de pilotes ont peur de signer chez HRC

Alors qu'Alex Marquez s'apprêtait à rempiler pour une saison supplémentaire en Moto 2, la retraite anticipée de Jorge Lorenzo (il lui restait une année de contrat) a changé les plans. "Personne ne s'y attendait, même Honda. Il était devenu difficile de trouver un pilote disponible. C'est un choix logique de se tourner vers le champion du monde Moto 2", analysait Marc Marquez et d'ajouter : "Beaucoup de pilotes ont peur de signer chez HRC car la pression est énorme. La Honda est la moto la plus compliquée à piloter pour un rookie".

Les frères Marquez seront donc réunis mais Marc l'assure, il n'a pas influencé la décision. "Je n'ai pas poussé. Ni chez Honda ni auprès de mon frère. Il doit le sentir. Honda m'a juste consulté pour me demander si j'étais d'accord. Je n'allais quand même pas dire non à mon frère", souriait l’aîné des frangins. Mais va-t-il lui donner des conseils ? "Oui je lui en donnerai parfois mais sur la piste il sera seul. Moi je veux juste gagner le championnat et me concentrer sur mon pilotage".

Le début de la saison est prévu au Qatar en mars prochain.