Marc Marquez, seul au monde... pourrait être couronné en Thaïlande

GP Aragon 2019 : Le Résumé de la course - Moto GP - GP Aragon - 22/09/2019 Marc Marquez (Honda) a remporté le GP d'Aragon en catégorie MotoGP, 14e manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit d'Alcaniz. L'Espagnol se rapproche un peu plus d'un nouveau titre mondial. Pour son 200e Grand Prix dans la catégorie reine, Marquez a mené la course de bout en bout et s'est imposé avec près de 5 secondes d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati). L'Australien Jack Miller (Ducati) a pris la troisième place. Marquez a fait un grand pas vers la conquête de son 8e titre mondial, le 6e en MotoGP: à cinq Grand Prix de la fin, son avance sur Dovizioso au championnat est de 98 points alors qu'il reste un maximum de 125 points à engranger.