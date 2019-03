Marc Marquez s'offre une nouvelle pole en Argentine

Marc Marquez (Honda) a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix d'Argentine de MotoGP, sur l'Autódromo Termas de Río Hondo. Il décroche la 53e pole de sa carrière.



Le quintuple champion du Monde MotoGP s'est montré le plus véloce. Maverick Vinales (Yamaha) et Andrea Dovizioso (Ducati) complètent la première ligne.



En Moto2, l'Espagnol Xavi Vierge (Kalex) s'élancera en pole position. Il a devancé l'Allemand Marcel Schrotter (Kalex) de 18/100es et le Suisse Thomas Luthi (Kalex) de 130/100es. L'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex), leader du championnat, n'est que 8e.



C'est encore un Espagnol - Jaume Masia (KTM) - qui a dominé la concurrence en Moto3. Il a relégué tout le monde à au moins trois dixièmes.