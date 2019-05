Marc Marquez remet les pendules à l'heure s'impose en Espagne - © JORGE GUERRERO - AFP

Marc Marquez remet les pendules à l'heure et s'impose en Espagne - MotoGP - 05/05/2019 Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche devant son public le GP d'Espagne devant son compatriote Alex Rins (Suzuki) mais le Français Fabio Quartararo (Yamaha), parti en pole position, a dû abandonner à la mi-course alors qu'il était 2e. Marquez, quintuple champion du monde et champion en titre, reprend également la tête du championnat. Il a dominé la course en s'emparant de la tête dès le départ, prenant sa revanche sur sa chute survenue lors du précédent Grand Prix des Amériques il y a quinze jours.