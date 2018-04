Marc Marquez le plus rapide des essais libres en Argentine, Siméon 23ème temps

Le champion du monde en titre Marc Marquez a été le plus rapide vendredi, à l'issue des deux premières séances d’essais libre du GP d'Argentine, 2ème épreuve du championnat du monde de MotoGP. Le Belge Xavier Siméon (Ducati) a signé le 23ème temps en 1'42''242.

Sur le circuit des Thermes de Rio Hondo, où la pluie s'est abattu par moments, l'Espagnol a bouclé le tour de piste en 1'39''395, devant le Britannique Cal Crutchlow (à 404/1000ème) et son coéquipier Dani Pedrosa (à 908/1000ème).

Valentino Rossi, réalise le septième temps (à 1 seconde et 182/1000ème) et le Français Johann Zarco le 9ème, à 1 seconde et 219/1000ème de Marquez.

Les pilotes Ducati Andrea Dovizioso (15ème) temps, vice-champion du monde et vainqueur de la première course au Qatar devant Marquez, et l'Espagnol Jorge Lorenzo (16ème) sont largement distancés.

En Moto2, l'Italien Mattia Pasini (1'44''461) a devancé le Portugais Miguel Oliveira, de 170/1000ème, et son compatriote Francesco Bagnaia, vainqueur du premier Grand Prix de la saison au Qatar, de 275/1000ème.

En Moto3, les Italiens Bastianini, Dalla Porta et Arbolino, tous sur Honda, ont réalisé les trois meilleurs temps.