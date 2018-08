Lorenzo et le nouveau châssis Ducati : essayer, c'est l'adopter !

S’il est un sujet sur lequel les deux pilotes Ducati s’accordent désormais, c’est lorsqu’on évoque le terme « Châssis ».

Adopté depuis peu par Andrea Dovizioso, le nouveau châssis possédant des renforts en carbone, n’avait pas eu la chance d’être encore approuvé par un Jorge Lorenzo, dont le choix, était de le mettre à l’épreuve avant toute utilisation quotidien. Un choix somme tout raisonné, à la hauteur du perfectionniste qu’est Jorge Lorenzo.

Essayer c’est l’adopter, dit-on….Et bien c’est désormais chose acquise pour le Majorquin. Il a pu à l’occasion des tests qui ont suivi le Grand Prix sur le circuit de Brno, se familiariser avec et en découvrir quelques vertus :

« Je dois maintenant le tester sur une autre piste, donc je le ferai aussi en Autriche, le vendredi. Il y a plus de points positifs que négatifs qui ont été obtenus lors du test. Il me convient bien mais je ne vous dirais pas pourquoi ! Je l’ai à disposition depuis Assen, mais il me fallait du temps pour pouvoir être rapide dessus », a expliqué Por Fuera.

Mine de rien et l'air de tout, Dovizioso a été vainqueur avec ce châssis en République-Tchèque. Lorenzo a fini second devant Marc Marquez. Une victoire pour Ducati qui selon Lorenzo en appelle d'autres : « Au Sachsenring, la Honda était trop forte, il nous était compliqué de la battre. Même si nous avons fait des progrès. Il y aura une autre piste dans le genre : Phillip Island. De toute façon, on a progressé partout, on l'a vu encore ce weekend à Brno. »

« Me concernant, si j'ai si bien progressé c'est que désormais je connais bien la moto. J'appérhende mieux certaines choses et j'arrive mieux à la gérer tant si bien que sur les pneus que sur mon propre effort physique également. » Une belle reprise de seconde partie de saison pour les deux pilotes Ducati quand on sait que la Desmosedici est ainsi annoncée favorite, à l'occasion du Grand Prix D'autriche, ce weekend.

Grégory Hellinx / GP Inside