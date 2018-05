Livio Loi attend avec impatience sa "course à domicile" au Mans

Ce weekend aura lieu le Grand Prix de France au Mans, la cinquième manche du championnat du monde de Moto3. Livio Loi (KTM) a vécu un début de saison mitigé mais souhaite inverser la tendance sur le circuit du Mans, qui constituera presque une course à domicile pour lui.

"J'ai hâte de disputer cette course car Le Mans est l'un de mes circuits préférés", a déclaré le Limbourgeois. "Ce n'est pas loin de chez moi et beaucoup de supporters belges viendront m'encourager. Je me rends donc en France à 100%."

Après deux courses terminées dans les points en Argentine (15ème) et aux Etats-Unis (10ème), "le sniper" a été moins en réussite au GP d'Espagne (20ème). "Nous devons retrouver le niveau que nous avions en Argentine et au Texas et être concentrés dès la première séance d'essai vendredi", a-t-il conclu.

Le Limbourgeois de 21 ans est actuellement 19ème du championnat avec sept points. Pour le premier GP de la saison, Loi avait été contraint à l'abandon au Qatar après 7 tours.