Lin Jarvis sur Marquez : "C'est inacceptable !"

Lin Jarvis, le patron de l'équipe Yamaha, est revenu sur l'incident entre Valentino Rossi et Marc Marquez – le #TermasClash. Il prend la défense de son pilote.

Ce Grand Prix MotoGP d'Argentine va laisser des traces. Après avoir été pénalisé pour son refus d'obéir aux consignes de la direction de course, Marc Marquez a, dans sa folle remontée, percuté plusieurs pilotes. S'il a presque mis Aleix Espargaro au tapis, c'est finalement un autre pilote, à savoir Valentino Rossi, qui a chuté sur un dépassement du pilote Honda.

La direction de course n'a pas tardé à réagir, sanctionnant Marquez d'une pénalité de 30 secondes. Mais Yamaha ne compte visiblement pas en rester là, et des pilotes dans le paddock – comme Andrea Dovizioso – ont d'ores et déjà indiqué qu'ils pensaient la même chose que le box de Rossi.

« En tant qu'équipe, nous ne pouvons pas accepter ce type d'action de Marquez, qui a fait une chose inacceptable deux fois dans la course. D'abord sur Espargaro, puis sur Vale », a expliqué Lin Jarvis. « Bien sûr, Vale risquait se blesser. Il y a perdu des points, et ce n'est tout simplement pas acceptable. Nous sommes allés voir la direction de course pour expliquer notre position. Vale est aussi allé là-bas pour donner son opinion. Ils doivent maintenant décider de s'ils vont faire plus ou non. »

Lin Jarvis a ensuite confié que face à ce danger, Rossi craignait désormais de se retrouver en piste avec Marquez du fait de son comportement. « Il faut résoudre ce problème pour l'avenir, pour le sport », a-t-il poursuivi au micro de Sky Sports. Avant de commenter la venue de Marquez dans le box Yamaha, d'où il a été mis dehors : « Nous ne nous sommes pas disputés avec Honda. Il a essayé d'entrer dans notre box, mais ce n'était pas le moment de le faire. »

