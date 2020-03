Les stars du Moto GP reprennent le guidon pour une course virtuelle

Les pilotes de Moto GP reprennent le guidon pour une course virtuelle - © MOHD RASFAN - AFP

Moto GP Virtual Race #StayAtHome - Avec Marc Marquez, Fabio Quartararo et Maverick Viñales -... Prenez place dans votre sofa et assistez à une première en MotoGP : une course virtuelle. Des stars comme Marc Marquez ou Maverick Viñales font leur retour sur les pistes mais cette fois virtuellement, grâce au jeu officiel MotoGP™19 Le Line up : Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez / Monster Energy Yamaha MotoGP*: Maverick Viñales / Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaro / Team Suzuki Ecstar: Alex Rins, Joan Mir / Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo / Red Bull KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira / Pramac Racing: Francesco Bagnaia