Les sportifs se confi(n)ent : Xavier Siméon vit un confinement strict depuis Andorre

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous montrer leur façon de garder la forme. Xavier Siméon, pilote de moto E (championnat de moto électrique), est actuellement confiné dans sa résidence à Andorre. Le confinement y est plus strict que chez nous et durera au minimum jusqu’au 11 mai. Face à cela, comme tout le monde, il tente de trouver des solutions.

"Ici, on est vraiment confiné à 100%, c’est compliqué depuis l’annonce du prolongement jusqu’au 11 mai. Ça nous a donné un coup au moral. En tant que pilote de moto, notre entraînement principal, c’est de la moto et évidemment ce n’est pas possible. A côté de ça, il y a la préparation physique donc tout ce qui est cardio, musculation…"

Il faut donc faire avec les moyens du bord : "Pour garder la forme je tente donc de faire un maximum avec ce que j’ai ici. Des élastiques et quelques appareils aménagés. Je viens de commander un tapis roulant pour pouvoir courir et maintenir mon cardio car pour nous ce n’est vraiment pas bon du tout de rester sans rien faire pendant autant de temps."

Le pilote de conclure par un petit message : "Au plus on respecte les mesures indiquées par nos gouvernements, plus vite ce confinement sera derrière nous. Tandis que si ce n’est pas le cas, ce sera de nouveau prolongé. Restons à la maison, je vous souhaite beaucoup de courage à tous."