Les petits jeunes ne respectent plus rien !

A peine débarqués parmi les cadors du Moto GP et déjà, ils se font remarquer. Mais de la meilleure manière qui soit ! Partons à la découverte des 4 rookies qui vont enflammer les circuits cette année.

Le plus remuant de ces jeunes loups aux dents longues est le pilote italien Francesco Bagnaia. Champion du monde en Moto 2, il a rejoint l’équipe Ducati-Pramac. A Sepang, Bagnaia a créé la sensation en terminant deuxième à un souffle de Petrucci. Au Qatar, à l’instar des autres Ducati, il est rentré dans le rang.

Autre rookie à s'être mis sous les projecteurs à Doha : Fabio Quartararo. L' équipier de Morbidelli a affolé les chronos mais le Niçois garde la tête froide et veut apprendre pour sa première saison en Moto GP.

Vice-champion en Moto 2, le portugais Miguel Oliveira dispose d’une KTM préparée chez Tech-3. Pour l’équipe, comme pour le pilote, il faudra se monter patient. Les moyens sont là, reste à confirmer avec des résultats.

Quatre rookies, quatre constructeurs différents… et un pilote officiel, Joan Mir chez Suzuki. Après un titre en Moto 3 en 2017 et un passage éclair en Moto 2 la saison passée, le jeune espagnol est le nouvel équipier d’Alex Rins. Prudent à Sepang, il est monté en puissance au Qatar, mais pas question de brûler les étapes.

Quatre rookies dont la confirmation...ou pas se fera sur la piste.

