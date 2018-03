RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les essais libres et les séances de qualifications de la première étape du championnat du monde moto : le Grand Prix du Qatar. Xavier Simeon et Livio Loi défendent les couleurs belges en MotoGP et en Moto3.



10h40-11h20 Moto3 Essais Libres 3

11h35-12h20 Moto 2 Essais Libres 3

13h35-13h20 MotoGP Essais Libres 3

14h45-15h25 Moto3 Qualifications

15h40-16h25 Moto 2 Qualifications

16h40-17h10 MotoGP Essais Libre 4

17h20-17h35 MotoGP Qualifications 1

17h45-18h00 MotoGP Qualifications 2