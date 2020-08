Les chutes en MOTO 2 et MOTOGP sont-elles liées au circuit de Spielberg ?

"Ce circuit ne devrait plus être au calendrier, a tweeté Xavier Simeon ! Si le circuit de Spa n’y est pas, pourquoi celui-ci y est-il ?" Les propos de Xavier qui a déjà roulé au guidon d’une surpuissante MOTOGP sur le Red Bull Ring sont liés à la violence des accidents survenus dimanche et l’émotion qui en découle lorsqu’on est pilote et qu’on a conscience de ne pas être protégé par une coque et un arceau comme en sport automobile.

" Lorsqu’on me demandait de participer à l’homologation d’un circuit, explique notre consultant RTBF Didier de Radigues, j’imaginais toujours l’évaluation d’un virage abordé par une moto sous la pluie. Lorsque la roue avant se bloque au freinage et que tu perds la moto, où va-t-elle terminer sa course ? Dans le cas de la chute de Zarco et de Morbidelli, le problème est cette cassure avant le freinage qui ne sert à rien. Ce virage à gauche devrait être supprimé car il provoque un freinage sur l’angle plus dangereux qu’un freinage bien en ligne."

"Dans le cas de l’accident hier provoqué par Johann Zarco, poursuit Didier de Radigues, je crois qu’il n’a pas imaginé les conséquences. Zarco est un dur à cuire. Il voulait forcer Morbidelli à freiner plus tôt en changeant de trajectoire pour fermer la porte. C’est son droit en course, même si ce n’est pas assez respectueux !"

"J’ai doublé Morbidelli dans la ligne droite, a déclaré après course Johann Zarco, et au moment où j’ai dû freiner, il a été surpris et m’a touché. Ils (Franco Morbidelli et Valentino Rossi) ont ensuite pensé que j’avais beaucoup élargi et que ce n’était pas correct. Mais j’ai maintenant pu parler clairement avec eux. Je ne suis pas parti énormément à l’extérieur, et pas beaucoup plus que ce que je fais habituellement. Je ne l’ai pas fait exprès, et maintenant que nous avons pu parler ensemble, ils comprennent ce qui s’est passé. C’est une question de vitesse car nous étions proches l’un de l’autre et je pense qu’au moment où j’ai freiné, il a eu l’aspiration et m’a touché. A partir de ce moment, nous avons complètement perdu le contrôle et nous sommes tombés. La mauvaise chose, c’est que les motos auraient vraiment pu détruire Valentino. Valentino ou n’importe quel autre pilote, cela aurait été pareil. Ça a été effrayant ! Vale a vu quelque chose arriver et s’est un peu redressé sur sa moto. Il a eu peur également et je me sens mal à propos cette situation."

"Nous nous sentons tous mal. Franco a été plus blessé que moi car il a des douleurs à la tête. Moi, heureusement, j’ai quelques brûlures aux bras, à la hanche et sur les jambes, ainsi que mon poignet douloureux mais qui n’est pas fracturé. "

" Je n’ai pas commis d’erreur. Nous allions vite mais ma trajectoire n’était pas folle. Ils ont pensé cela mais maintenant ils peuvent voir que nous nous sommes clairement expliqués. Nous ne sommes évidemment pas heureux de ce qui s’est passé. "