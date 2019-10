Le show Marquez-Vinales, le tour en tête de Rossi pour son jubilé : les moments forts du GP d'Australie

GP Australie 2019 : Le Résumé de la course - Moto GP - GP Australie - 27/10/2019 Marc Marquez a encore écrasé ses rivaux dimanche lors du Grand Prix moto d'Australie ne leur laissant aucune miette bien qu'il soit déjà sacré champion du monde cette année, et pour la 6e fois. Fidèle à son jeu du chat et de la souris, l'Espagnol de 26 ans a pourchassé sur sa Honda son compatriote Maverick Vinales (Yamaha), laissant ce dernier littéralement mordre la poussière en chutant dans l'un des ultimes virages. C'est la 11e victoire de la saison pour Marquez et la 55e de sa carrière en MotoGP. Il n'a plus devant lui que le quadragénaire Valentino Rossi --qui disputait à Phillip Island son 400e Grand Prix-- et Giacomo Agostini, 77 ans, présent en Australie pour fêter le vainqueur.