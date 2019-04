Le retour du Moto GP à Francorchamps ?

On en parle depuis des années. Cette fois, le projet prend forme. La vitesse pure pourrait retrouver l’anneau ardennais en 2024. Mais le conditionnel est plus que jamais de mise.

Si les moyens financiers sont débloqués, la Région wallonne va investir près de 80 millions dont 25 pour les Grands Prix de vitesse moto, les négociations avec les organisateurs n’ont pas encore commencé, même si les premiers contacts entre les deux parties ont été qualifiés de "positif".

Point sensible également, la Dorna, promoteur du championnat, est aussi sollicitée par d’autres pays. La saison comporte déjà 19 Grands Prix, la Finlande et l’Indonésie seront bientôt les 20ième et 21ième rendez-vous du championnat.

Les pilotes estiment que le calendrier est déjà très chargé et même si la majorité souhaite rouler à Francorchamps, on doute qu’ils apprécieraient une 22ième date… dès 2024.

Après une prolongation jusqu’en 2021 de la F1, le Moto GP avec ses 400 millions de téléspectateurs annuels serait un atout supplémentaire pour Spa-Francorchamps, c’est le souhait le plus cher de Nathalie Maillet, la directrice du circuit.