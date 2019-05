Le Moto GP débarque en France avec un Zarco déterminé : « Je vais prendre l’énergie des fans »

Après Jerez, le Moto GP continue sa tournée européenne et fait arrêt au Mans. Le GP de France sera le théâtre du cinquième rendez-vous de la saison avec Fabio Quartararo et Johann Zarco comme stars locales.

En 2018, Zarco s’était offert la pôle avant de chuter. Victoire de Marquez.

La saison dernière, Johann Zarco avait livré un week-end presque parfait. Très à l’aise dès les premières séances d’essais, le Français a confirmé son excellente forme lors des qualifications en signant le meilleur chrono. Zarco était en pôle de son Grand-Prix maison. Le rêve. Mais en course, après 8 tours seulement, il se retrouve au tapis alors qu’il était deuxième derrière Jorge Lorenzo. Le cauchemar. Marc Marquez s’impose finalement devant Petrucci et Rossi.

Les échos des pilotes

En conférence de presse, Marc Marquez est revenu sur l’erreur d’Andrea Dovizioso qui lui a permis de s’imposer l’an dernier au Mans. Cette année, il redoute les Yamaha. « Elles étaient très rapides ici il y a deux ans. Il faudra voir les conditions de course. »

Andrea Dovizioso a tourné la page de son erreur et il est plus que jamais déterminé. « On est dans une bonne situation au classement général. C’est très ouvert. Le Mans est un circuit qui me convient bien. Je m’attends à être très rapide ».

Troisième à Jerez, Maverick Vinales veut surfer sur sa belle prestation espagnole. « Jerez m’a donné beaucoup de confiance et nous avons réalisé de bons tests post-GP ».

Parti en pôle en Espagne à la surprise (presque) générale, Fabio Quartararo disputera son tout premier GP maison en catégorie reine. « Je veux juste profiter de ce Grand-Prix à la maison ».

Autre français, Johann Zarco tentera de faire oublier sa chute de l’an dernier et surtout, il tentera de lancer sa saison. « Je vais prendre l’énergie des fans. Ce sera très important compte tenu du début de saison très compliqué que l’on connait. Avant d’aller à Jerez, je suis venu ici faire des tests pendant deux jours, j’espère que cela me servira ».

Les rendez-vous du week-end (directs TV et Auvio)

Samedi 18 mai : 9H-16H Essais Libres 3 & qualifications (Exclu AUVIO)

Dimanche 19 mai : de 08h40 à 10h : Warm-Up (Exclu AUVIO)

à partir de 10H55 : Course Moto 3 (EXCLU AUVIO)

à partir de 12H10 : Course Moto 2 (TV – LA DEUX + AUVIO)

à partir de 13H20 : Mag Moto GP + Course Moto GP (TV – LA DEUX + AUVIO)

Le prono de la rédac'

Didier de Radiguès (consultant)

1. Andrea Dovizioso

2. Marc Marquez

3. Valentino Rossi

Pierre Robert (journaliste)

1. Fabio Quartararo

2. Marc Marquez

3. Alex Rins

Jérémie Baise (journaliste)

1. Fabio Quartararo

2. Marc Marquez

3. Andrea Dovizioso

Bastien Delbart (caméraman)

1. Marc Marquez

2. Andrea Dovizioso

3. Fabio Quartararo