Le Français Fabio Quartararo, rookie sans complexe, grande promesse du Moto GP

Fabio Quartararo, le rookie sans complexe, grande promesse du Moto GP français - Moto GP - GP... La France tient-elle son nouveau champion en Moto GP...? Valence 1999, Régis Laconi décroche la victoire en 500cc, son seul succès dans la catégorie reine, la dernière victoire française au plus haut niveau. Vingt ans déjà, une éternité. Fabio Quartararo pourrait mettre fin à cette longue traversée du désert des Tricolores. Arrivé sur la pointe des pieds en Moto GP, le jeune prodige niçois frappe les esprits course après course. Trois poles et deux podiums à Barcelone et à Assen, le rookie occupe la neuvième place du championnat, inespéré en début de saison mais mérité et quelque chose nous dit que ce gamin de vingt ans, sans complexe, nous surprendra encore d’ici la fin de la saison. A quelques heures des premiers essais libres à Spielberg, nous l’avons rencontré. Fabio Quartararo n’élude aucune question. Entretien.