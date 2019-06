Le débriefing du Grand Prix de Catalogne

Dans un grand prix une nouvelle fois survolé par Marquez et marqué par un strike d’entrée, Fabio Quartararo aura (encore) démontré qu’il peut être l’homme du futur.

Le moment clé

Comment ne pas pointer ce strike façon bowling amené par Lorenzo en tout début de course ? " Une erreur stupide et lourde de conséquences pour Lorenzo, qui n’a pas marqué des points auprès de son employeur, ce dimanche ", selon notre journaliste Pierre Robert. Vinales, Rossi et Dovizioso seront surement d’accord...

Didier de Radiguès, notre consultant, se permet d’ajouter " le départ désastreux " du poleman Quartarao, passé de la première à la neuvième place en l’espace de quelques virages.

Coup de cœur

C’est à l’unanimité qu’El Diablo est désigné coup de cœur, en Catalogne. " Je récompense Quartararo pour sa course et son début de saison époustouflant. Il sera l’objet de toutes les convoitises dans les semaines à venir. Yamaha ou Honda ? ", se demande Pierre Robert.

Didier, lui, nous parle carrément de justice. " Il nous prouve que la chance tourne ". Le Français n’a, visiblement, pas uniquement marqué des points auprès de son employeur.

Déception

Notre journaliste et notre consultant se rejoignent ; ce grand prix fut bien trop vite plié. " Vivement dans 15 jours à Assen ", se réjouit Pierre.

En filigrane, ce carton de début de course, évidemment. Avec, dans la ligne de mire de Didier de Radiguès, le malheureux Lorenzo " qui, décidément, ne sait plus comment faire pour tenter de remonter la pente ".

Peut mieux faire

" Alex Rins pouvait revendiquer un podium ce dimanche, mais il a commis quelques petites erreurs ". Voilà pour l’analyse de Pierre Robert. Pour Didier, c’est Crutchlow " qui gâche bêtement toutes ses chances ".

Tous auront l’occasion de se rattraper aux Pays-Bas, d’ici deux semaines.