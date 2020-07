Lancement des MotoGP eSports Series ce vendredi

Période de dé-confinement oblige, c'est depuis le domicile de chacun que s'instaure ce premier meeting. Les onze meilleurs joueurs issus des "Pro-draft" s'affronteront en piste sur le jeu Moto GP 2020, chacun représentant un des constructeurs.

Deux courses sur les circuits du Mugello (8 tours) et de Jerez (9 tours) sont au programme.

Parmi les favoris, le numéro un mondial "AndrewZH" sur sa Ducati aura face à lui son adversaire principal de la saison 2019 et double champion du monde 2017 & 2018, "Trastevere73" sous les couleurs Monster Energy Yamaha.



Les frères Adrian et Christian Williams, auront fort à faire pour s'imposer face aux ténors de la discipline. Si Christian poursuit sa collaboration avec Suzuki Ecstar, Adrian défendra le team officiel RedBull KTM. Ce changement de maison permettra sans doute à l'Espagnol de s'émanciper.

Deux rookies prendront place dans le peloton, le Brésilien "FooXz" officialisé par Repsol Honda et "Sanshoqueen" un Indonésien au guidon de la Yamaha Petronas.



Cette année sera une nouvelle opportunité pour les partenaires officiels du Moto GP de se mettre en avant avec les lots attribués aux vainqueurs.

Le joueur avec le plus de points repartira au volant d'une BMW M235 Grand coupé, son dauphin au guidon d'une Aprilia RS125G et le troisième avec un ordinateur portable. Le joueur qui cumulera le plus grand nombre de pôles positions se verra récompensé d'une montre de marque Tissot.



Rendez-vous ce vendredi dès 18 h 30 sur Auvio, le commentaire français sera assuré par Maxime Potar.