La MotoGP revient: Qui pour battre Marc Marquez ?

Enfin, le MotoGP est de retour…! Après quatre mois d'interruption liés à la pandémie du Coronavirus, les pilotes, toutes catégories confondues font leur grand retour en piste. Dès ce matin, les acteurs du MotoGP, Moto3, Moto2 et MotoE prennent part à des séances de tests sur le tracé de Jerez qui accueillera, dimanche à huis-clos, le Grand Prix d'Espagne. Les pilotes du MotoGP disposeront de deux séances de 90 minutes. Deux fois quarante minutes seront proposées à leurs homologues du Moto2 et Moto3. Tandis que la grille MotoE bénéficiera de trois séances de 30 minutes. Une journée qui pourra peut-être nous donner quelques indications dans la perspective du Grand Prix d'Espagne.

Opéré de l'épaule droite en décembre, un an après avoir subi la même intervention à son épaule gauche, le champion du monde revient en pleine possession de ses moyens. Le confinement lui a permis une convalescence dans les meilleures conditions mais il sait que rééditer le parcours de 2019 sera impossible. Le natif de Cervera craint la concurrence, à moins que ce ne soit une manœuvre d'intox de sa part.

Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, Marc Marquez a fait le vide autour de lui. Le constat ne souffre aucune contestation avec six en sept saisons. En 2019, il a écrasé la concurrence réduite, très souvent, à jouer les faire-valoir du maître espagnol. Cette saison inédite qui débute ce dimanche, en Andalousie pourrait échapper à la règle ? C'est l'espoir secret de ses adversaires dans le paddock.

Qui pour contrer Marquez...?

Si l'on consulte le classement final du championnat 2019, quelques noms se dégagent. Vice-champion du monde pour la troisième année consécutive, Andréa Dovizioso pourrait s'ériger en rival de Marc Marquez, mais l'Italien n'aborde pas cette saison avec le plein de sérénité. S'il est rétabli d'une chute en moto-cross, "Dovi" ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir en 2021 et 2022. Pour l'instant, les négociations sont compliquées entre le pilote, son manager et les dirigeants de chez Ducati. Dovizioso envisagerait même une année sabbatique avant un retour façon Alonso en Formule 1. Ce ne serait pas une bonne idée à 34 ans. Affaire à suivre...et à régler au plus vite !

Avec deux victoires et trois podiums en 2019, Maverick Vinales veut pousser son compatriote dans ses retranchements. Comme Marquez, il a paraphé une prolongation de contrat avec son employeur actuel, mais, je ne le vois faire chuter la "Fourmi de Cervera" cette saison.

Le danger devrait venir du futur équipier de Vinales, Fabio Quartararo. Le Français a crevé l'écran la saison passée en décrochant six poles et sept podiums pour sa première saison en MotoGP. Les tests hivernaux de Sepang et de Losail ont confirmé ses excellentes dispositions. La première victoire française dans la catégorie reine est proche. Nos voisins attendent depuis 1999 pour entonner la Marseillaise...et si c'était ce dimanche à Jerez?

Chez Yamaha, Valentino Rossi prendra congé de l'équipe officielle pour rejoindre le team satellite et son compatriote, Morbidelli en 2021, ce n'est pas encore officiel...mais c'est une question de jours. A 41 ans, "The Doctor" peut encore nous réserver un coup d'éclat dont il a le secret.

Il ne faudra pas sous-estimer Alex Rins qui au guidon de la Suzuki, de plus en plus performante a signé deux victoires et trois podiums la saison dernière.

Pour créer la surprise, on peut pointer Miller qui rejoindra l'équipe officielle Ducati pour les deux années futures ou Pol Espargaro qui sera l'équipier de Marc Marquez en 2021 et qui voudra terminer en beauté l'aventure avec KTM.