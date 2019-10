La légende Valentino Rossi dispute en Australie sa 400e course

Bienvenue à Tavullia, le fief du roi Rossi - Moto GP - GP Saint-Marin - 09/09/2018 Ce week-end, dans notre magazine Moto GP, nous vous emmenons dans le village italien de Tavullia. Tavullia, le fief de Valentino Rossi. A Tavullia, tout est jaune et bleu. Tout fait référence à la star locale : Valentino Rossi. Un endroit que The Doctor a rejoint avec sa famille. Alors, quand le Moto GP fait escale à Misano pour le Grand-Prix de San Marino, Tavullia est le passage obligé pour tous les fans de Valentino Rossi. Et nombreuses sont les familles à avoir fait le déplacement. "Nous sommes venus aujourd'hui pour découvrir le village. Notre fils a 3 mois et s'appelle Valentino en référence à Valentino Rossi. On espère pouvoir le rencontrer mais on y croit peu, à moins d'un miracle."