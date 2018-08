La course de MotoGP avancée à 12h30 en raison des conditions météo difficiles

Vous n’êtes pas sans savoir que les prévisions météo annoncent du très mauvais temps ce dimanche à Silverstone, alors la Direction de Course a décidé de revoir quelque peu le planning des courses. C’est initialement le Moto3™ qui devait ouvrir le bal… Cette catégorie devait être suivie du MotoGP et du Moto2 , aussi bien pour ce qui est du warm-up que de la course.

Mais nouveau changement la priorité sera finalement donnée à la catégorie MotoGP. Nous aurons donc les horaires suivants :

MotoGP, WUP : 10h00 - 10h20

Moto3, WUP : 10h30 - 10h50

Moto2, WUP : 11h00 - 11h20

MotoGP, RAC : 12h30

Moto3, RAC : 14h00

Moto2, RAC : 15h30