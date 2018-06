La chute très impressionnante de Michele Pirro en essais libres 2

Ces images font partie de celles qu'on n'aime pas voir, malgré les risques importants liés aux sports moteurs. Ce vendredi, Michele Pirro, le troisième pilote Ducati de 31 ans a été victime d'une très lourde chute lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Mugello.

Sur les images on voit que la moto du pilote est déséquilibrée toute seule. Il réalise ensuite un vol plané assez impressionnant et c'est surtout son atterrissage qui a glacé le sang de toutes les personnes présentes sur le circuit. Les essais on été arrêtés pendant uen vingtaine de minutes.

Secouru rapidement en ambulance, le pilote était conscient et les nouvelles étaient rassurantes moins d'une heure après sa chute.