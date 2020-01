La Belgian Motorcycle Academy, nouvelle filière pour guider les jeunes pilotes belges

La Belgian Motorcycle Academy, nouvelle filière créée pour aider les jeunes talents belges à accéder au plus haut niveau, a été lancée mardi dans les locaux de la Fédération motocycliste de Belgique (FMB).

La vocation de la Belgian Motorcycle Academy est de détecter, former et guider de jeunes talents belges entre 7 et 14 ans vers des compétitions moto importantes. Une journée de sélection aura lieu le 25 mars. La Belgian Motorcycle Academy, basée au circuit Jules Tacheny de Mettet, proposera ensuite un programme de formation d'au moins 10 jours par an, principalement durant les week-ends et les congés scolaires, entre le printemps et l'automne 2020. Les pilotes retenus au sein de l'académie seront évalués chaque année.

"En moto, on note un grand déséquilibre entre les pays du sud et ceux du nord", déclare Freddy Tacheny, président de la Belgian Motorcycle Academy. "La plupart des champions en MotoGP, Moto 2 et Moto 3 viennent d'Espagne et d'Italie. La DORNA (le promoteur du MotoGP) est consciente de ce problème et a réagi en lançant plusieurs filières pour développer les nouveaux talents à travers le monde, dont à partir de cette année, la Northern Talent Cup pour l'Europe du nord, réservée aux pilotes de 12 à 17 ans. Notre académie, qui a le soutien total de la DORNA, a pour objectif d'amener les jeunes vers cette nouvelle compétition européenne, mais aussi vers d'autres compétitions. Notre rôle est de garder la flamme éveillée dans les yeux des filles et des garçons de 7 à 14 ans. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre à rouler à moto mais d'apprendre à être champion du monde".

Deux pilotes belges, Lorenz Luciano (15 ans) et Amélie Triffet (17 ans), disputeront la Northern Talent Cup en 2020 au sein du Junior Black Knights Team.