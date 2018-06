L'Italien Andrea Iannone va quitter Suzuki pour rejoindre Aprilia en 2019

Le pilote motocycliste italien Andrea Iannone pilotera les deux prochaines saisons une Aprilia dans le championnat du monde de MotoGP, a annoncé vendredi l'écurie italienne. Il quitte Suzuki et remplacera le Britannique Scott Redding au sein du team italien avec lequel il a signé un contrat de deux ans. L'Espagnol Aleix Espargaro est l'autre pilote d'Aprilia qui conservera son guidon l'an prochain.

"La combinaison de Iannone et Aprilia est une fantastique et une des plus intéressantes combinaisons en MotoGP. Elle a le potentiel pour réaliser de bons résultats", a estimé le patron du team Aprilia Fausto Gresini.

Aprilia sera la 4e écurie de Iannone en MotoGP. Le Transalpin de 28 ans avait débuté en 2013 chez Pramac Ducati. Outre Suzuki, qu'il avait rejoint en 2017, il a aussi piloté une Ducati en 2015 et 2016. Iannone avait piloté une Aprilia entre 2005 et 2009 en catégorie 125cc.