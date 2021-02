L'ancien champion du monde de moto Fausto Gresini est décédé

Décès de Marco Simoncelli lors du Grand Prix de Malaisie - GP Malaisie 2011 - 23/10/2011 Le 23 octobre 2011, lors du deuxième tour du Grand Prix de Malaisie, le pneu avant de la moto de Marco Simoncelli "décroche". Il coupe la route de Colin Edwards et Valentino Rossi lors de son retour sur la piste. La Yamaha du team Tech 3 d'Edwards (qui se luxe l'épaule dans sa chute), et la Ducati de Rossi le heurtent. Son casque est arraché par la violence du choc. Marco Simoncelli est gravement blessé aux vertèbres cervicales, à la tête et à la poitrine. Il est immédiatement transféré en ambulance au centre médical du circuit où il arrive en état d'arrêt cardio-respiratoire. Mais les blessures sont trop graves et toutes les tentatives de réanimation échouent. La course est interrompue par drapeau rouge, puis définitivement annulée. Marco Simoncelli est le deuxième pilote de la catégorie MotoGP à trouver la mort en course. En 2003, Daijiro Kato, du Gresini Racing également, chute lourdement lors du Grand Prix du Japon pour succomber deux semaines plus tard, des suites de ses blessures.