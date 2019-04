L'abandon de Marquez et la grande première de Rins qui se joue de son idole Rossi à Austin

Le Grand-Prix des Etats-Unis nous a offert son lot de rebondissements : Marquez n'est plus intouchable à Austin, Alex Rins l'a détrôné... et de quelle manière !

Le résumé : Marquez au tapis, Rins bat son idole Rossi

Alors que Marc Marquez s'était isolé en tête après quelques tours seulement, l'Espagnol est parti à la faute. Une erreur au freinage qui a complètement relancé la course. Malgré plusieurs tentatives pour relever et relancer sa moto, Marc Marquez (Honda) a été contraint d'abandonner. Alex Rins (Suzuki) et Valentino Rossi (Yamaha) en ont profité pour nous offrir un magnifique duel pour la gagne. Au final, Alex Rins décroche son tout premier succès dans la catégorie reine devant Valentino Rossi et Jack Miller.