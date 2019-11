Jorge Lorenzo, quintuple champion du monde, annonce la fin de sa carrière

A 32 ans, celui qui est devenu trois fois champion du monde Moto GP avec Yamaha a pris sa décision. Après une saison 2019 catastrophique marquée par de nombreuses chutes et blessures, Jorge Lorenzo mettra un terme à sa carrière après le GP de Valence prévu dimanche.

2019, du rêve au cauchemar...

C'était le gros coup du mercato 2018. Jorge Lorenzo quitte Ducati pour rejoindre Repsol Honda et un certain Marc Marquez. La dream team est née ! 5 couronnes mondiales en catégorie reine pour Marquez, 3 pour Lorenzo. De quoi faire saliver les concurrents. Attrayante sur papier, inexistante en piste. La dream team n'aura guère fait rêver. Marquez a tout gagné (ou presque) et est devenu champion du monde pendant que Jorge Lorenzo enchaînait les chutes.

2019, l'année des blessures...

A peine arrivé et déjà blessé. Avant même le début des tests sur la Honda début janvier 2019, Jorge Lorenzo doit faire l'impasse suite à une opération au poignet gauche (il s'est blessé à l'entraînement). "C'était une chute stupide", déclarait-il à l'époque. "Il y avait de la boue et j'ai commis une erreur". Ce ne sera pas la seule de la saison.

A Assen, aux Pays-Bas, il chute lourdement lors des FP1. Il déclare forfait pour le GP des Pays-Bas et celui d'Allemagne. La galère continue. A son retour, il va déclarait qu'il souffre toujours de ses blessures et qu'il ne se sent pas bien sur la moto.

3 couronnes mondiales : des débuts explosifs, une fin chaotique

L'histoire de Jorge Lorenzo en Moto GP débute en 2008. Double champion du monde en 250cm3, il fait le grand saut vers la catégorie reine au sein du team Yamaha et devient le nouvel équipier de Valentino Rossi. Pour sa toute première course, il signe la pole à Doha, au Qatar et terminera deuxième derrière le champion du monde en titre Casey Stoner. Quelques semaines plus tard, à Estoril lors du GP de Portugal, Jorge Lorenzo remporte sa première victoire en Moto GP. Au total, il en remportera 47 dans la catégorie reine.

En 2010, il décroche son premier titre de champion du monde Moto GP. Il va récidiver en 2012 et 2015. Un champion qui aurait aimé soigner la fin. Cette saison, Jorge Lorenzo n'a pu faire mieux qu'une 11ème place au Mans.

Que retenir de Lorenzo ? Un gros caractère et un perfectionniste

Voilà les mots de notre consultant Didier de Radiguès. Au-delà de ses 3 couronnes mondiales en Moto GP, Jorge Lorenzo était une personnalité forte. "C'est le seul qui a commencé à célébrer ses victoires. Seul Valentino Rossi le faisait avant lui. Personne n'avait jamais osé le faire".

Didier de Radiguès est-il surpris ? "Oui et non. C'est vrai que cette décision tombe au terme de sa première année de contrat. Il lui en restait une chez Honda. Mais il avait beaucoup trop de pression. Chaque week-end il était attendu au sein du meilleur team et à côté du meilleur pilote du monde qu'est Marc Marquez. La pression était devenu trop forte".

Perfectionniste depuis l'âge de ses 3 ans (la première fois qu'il est monté sur une moto), Jorge Lorenzo tentera de soigner sa sortie dimanche lors du GP de Valence. Une dernière symbolique à domicile pour le champion espagnol.