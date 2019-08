Jorge Lorenzo...de retour chez Ducati?

Depuis hier, le paddock est en ébullition, Jorge Lorenzo pourrait revenir chez Ducati en 2020! Un transfert qui, s’il se réalise et rien n’est acquis, se ferait non pas au sein du Team officiel où Dovizioso et Petrucci ont été confirmés mais chez Pramac, l’équipe satellites Ducati.

Cet hypothétique transfert a été évoqué, hier, en conférence de presse. Le principal intéressé par cette actualité, Jack Miller, qui n’a pas encore prolongé chez Pramac, s’est exprimé avec beaucoup d’humour.

"On en saura un peu plus quand Lorenzo reviendra des Maldives, (ndlr Lorenzo est en revalidation chez lui à Lugano), mais effectivement des rumeurs circulent à ce sujet."

Miller pourrait, si ce transfert aboutit, trouver refuge chez HRC au côté de Marc Marquez, un scénario qui tient davantage de la fiction que de la réalité à ce jour.

Cal Crutchlow y est allé aussi d’une petite pique dont il a le secret. "Quand j’ai dit que Jorge avait du mal avec la Honda, je pense avoir raison. Mais honnêtement, à propos du départ de Lorenzo de chez Honda, on se croirait dans un feuilleton" a ajouté le pilote britannique. Enfin pour Valentino Rossi et pour Marc Marquez, ce départ semble peu probable.

Alors comment démêler le vrai du faux?

Une certitude, le pilote d’essai Stefan Bradl, sera toujours au guidon de la seconde Honda officielle ce week-end à Spielberg et le retour de Lorenzo est toujours programmé fin août lors du Grand Prix de Grande Bretagne à Silverstone. Dont acte!

Ce week-end, Ducati défendra son brevet d’invincibilité à Spielberg, une tâche qui s’annonce ardue quand on connaît la détermination d’un certain Marc Marquez, auteur de six victoires et deux autres podiums en dix courses.

Dernier détail mais il n’est pas à négliger, la pluie pourrait s’inviter dimanche sur le coup de 14.00, heure du départ du Moto GP à suivre en direct sur la Deux et sur Auvio.