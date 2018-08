Johann Zarco : "Revenir près du podium"

Johann Zarco arrive à Silverstone dans une position difficile. Le pilote Yamaha espère se relancer ce week-end.

Pas un top-5 depuis le mois de mai, des difficultés à se battre pour intégrer le top-10 et la perte de la place de n°1 chez les pilotes satellites : Johann Zarco traverse la période la plus compliquée depuis son arrivée en catégorie MotoGP.

Sixième du Grand Prix de Grande-Bretagne l'an dernier, le Français signerait sans doute pour obtenir le même résultat dimanche. La piste de Silverstone pourrait lui sourire : il y a déjà gagné, tout comme nombreux de ses compatriotes (Randy de Puniet, Christian Sarron, Jules Cluzel...).

« Le circuit de Silverstone est une piste énorme par rapport à l’Autriche. J'ai entendu dire que nous allions avoir un nouveau tarmac, alors peut-être que nous trouverons moins de bosses que l'an dernier », espère le Français. Pour rappel, plusieurs pilotes – dont Marc Marquez – ont tiré la sonnette d'alarme fin juillet (lire ici).

À la peine au guidon de la M1, qui n'aura aucune nouveauté d'ici à la fin de la saison, Zarco fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. « Le week-end dernier, durant la course, tout le monde a pu voir que j'avais du mal avec ma moto. Mais je continue de faire confiance au travail que nous faisons avec mon équipe. De toute façon je vais juste essayer de faire de mon mieux, et j’ai envie de me sentir bien rapidement. »

« Cette piste est assez rapide et j'aime ça. Peut-être que je pourrai trouver des lignes différentes, plus rapides que les autres ou assez rapides pour revenir près du podium », conclut le pilote Tech3. Pas le droit à l'erreur : entre Danilo Petrucci (sixième), Johann Zarco (septième) et Cal Crutchlow (huitième), il n'y a que 2 points d'écart.

Grégory Hellinx / GP Inside