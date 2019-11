Incertain sur son avenir, Valentino Rossi tire le bilan d'une saison difficile : "Si Yamaha ne se donne pas plus de moyens, on n'y arrivera jamais"

1. Une saison difficile et de multiples problèmes...

Nul doute qu'après Valence, Valentino Rossi tournera rapidement la page d'une saison très difficile. Quoi que, cet exercice 2019 doit lui permettre de rebondir et d'être plus compétitif dès la saison prochaine. "La saison a été très difficile, on en attendait plus. Je n'ai pas été assez fort, assez rapide et je ne me sentais pas bien sur la moto."

Quand j'étais avec mes ingénieurs, j'avais l'impression de parler une autre langue...

Pour l'illustre champion italien, le premier problème "est d'ordre électronique. C'est la première chose évoquée avec mes ingénieurs. Surtout l'accélération mais également le frein moteur. Nos ingénieurs japonais ont eu beaucoup de difficultés avec ça, c'est comme si je leur parlais dans une autre langue".

Autre problématique : le moteur. "Vous pouvez acheter de la puissance. Vous pouvez acheter l'évolution du moteur. Mais pour ça, vous devez dépenser de l'argent et du temps", déclarait Rossi avant d'ajouter en ne mâchant pas ses mots. "Si Yamaha ne se donne pas plus de moyens, on n'y arrivera jamais. On a besoin de quelque chose supplémentaire, de quelque chose de plus grand. Maintenant, pour savoir si c'est réaliste, on doit attendre les tests hivernaux et la saison prochaine".

2. Des tests hivernaux décisifs

Pour rebondir, Yamaha n'aura pas de temps à perdre sur la concurrence et devra s'y mettre dès Valence, lors des premiers tests hivernaux. "Durant ces tests, nous devons d'abord nous concentrer sur notre travail avec David Munoz, le nouveau chef tech. On a besoin de changer notre manière de travailler. Et puis, on verra en janvier et en février à Sepang. Ce sera lors de ces tests que l'on comprendra quel est le réel potentiel de la M1 pour 2020."

3. Son avenir... incertain !

A en croire ses déclarations, l'avenir de Valentino Rossi en Moto GP est incertain. Mais à y regarder de plus près, on comprend que ces déclarations sonnent surtout comme un coup de pression envers Yamaha. "Mon avenir ? Tout dépendra des résultats. Si je suis plus fort que cette année ou si je peux me battre pour le podium, alors j'ai envie de continuer. Si ce n'est pas le cas, je verrai. Mais tout dépendra de ma pointe de vitesse."

On l'a bien compris, l'inter-saison s'annonce très intéressante et le championnat du monde 2020 pourrait en être le grand vainqueur avec toujours plus de concurrence entre les différents teams et pilotes.