Gros problèmes de freins, Vinales se jette en plein vol de sa Yamaha à 200 km/h

Maverick Vinales a connu une fameuse mésaventure à bord de sa Yamaha dimanche en plein MotoGP de Styrie. Le pilote espagnole se plaignait de problèmes aux freins depuis plusieurs tours et naviguait au-delà de la 10e position.

Des problèmes qui se sont accentués au fil des tours et qui ont contraint Vinales à sauter de sa moto en plein vol pour éviter un impact terrible à près de 200 km/h. Un geste lucide et courageux de la part du pilote espagnol qui a vu sa Yamaha s'écraser contre le mur de pneus et prendre aussitôt feu.

L'épreuve, dominée jusque là par Joan Mir, a été immédiatement interrompue et finalement remportée par Miguel Oliveira.