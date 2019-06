Grand spectacle au Mugello : La première victoire de Petrucci, Valentino Rossi maudit !

Le 6e rendez-vous de la saison au Mugello nous aura fait vibrer du départ à l'arrivée. Une course à couper le souffle et une grande première : Danilo Petrucci sur la plus haute marche du podium.

Le moment clé : une touchette à l'entame du dernier tour

Impossible de compter le nombre de dépassements lors de ce GP d'Italie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un que Danilo Petrucci n'est pas prêt d'oublier. A l'entame du dernier tour, le pilote italien a profité d'une touchette entre Dovizioso et Marquez pour reprendre la tête de la course... et ne plus jamais la perdre. Il a ensuite parfaitement résisté au retour de Marquez pour s'offrir sa première victoire dans la catégorie reine.

Le coup de coeur...

La prestation d'Alex Rins n'est pas passée inaperçue. "Il a connu une qualification très compliquée et, au final, il termine au pied du podium. C'est très encourageant pour la suite de la saison", analyse Pierre Robert. Pour rappel, Alex Rins s'est élancé de la 13e position sur la grille.

Pour Didier de Radiguès, "c'est incontestablement Danilo Petrucci. Il a été le plus rapide du premier au dernier tour et il a parfaitement géré le dernier tour".

La déception

Tous l'attendaient, chez lui, en Italie. Mais Valentino Rossi était maudit durant tout le week-end. "Rossi a été en grande difficulté depuis le début du week-end. Il va devoir rapidement tourner la page", déclare Pierre Robert. Et Didier de Radiguès d'ajouter : "ce sont surtout ses qualifications qui ont été décevantes". Pour rappel, Valentino Rossi s'est élancé 18e sur la grille de départ.

Peut mieux faire

Dans la catégorie "peut mieux faire", Pierre Robert nomme... Fabio Quartararo. "Quand vous vous élancez de la 2e position sur la grille, vous devez ensuite être capable de mieux gérer votre départ. Après une centaine de mètres, il avait déjà ruiné sa course".

Direction...

... la Catalogne et le circuit de Barcelone pour le prochain GP de la saison. Ce sera le week-end du 16 juin !