La saison Moto GP continue en Italie ce week-end! Et comme chaque semaine nous vous proposons de suivre les qualifications et le Grand-Prix en direct vidéo. Un nouveau GP dans une saison à suspens! Jusque-là on a eu droit à cinq vainqueurs différents en six Grands Prix, dix-neuf points d'écart seulement séparent le premier, Andrea Dovizioso et le septième classé Franco Morbidelli.