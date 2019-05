GP de France: Alex Marquez gagne en Moto2, Baldassarri chute - © JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Moto2 - GP France : Victoire d'Alex Marquez - Moto 2 - GP de France 2019 - 20/05/2019 Alex Marquez a gagné dimanche la course de Moto2 du GP de France au Mans devant deux autres Espagnols, Augusto Fernandez et Jorge Navarro, le leader du championnat l'Italien Lorenzo Baldassarri étant victime d'une chute. La pluie, pourtant attendue, n'est pas venue troubler la domination du pilote Kalex, jeune frère du quintuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, qui remporte ainsi sa 4e victoire en Moto2, sa première depuis 2017. Après un soleil de l'Italien Andrea Locatelli (Kalex) dès le premier virage, Baldassarri a chuté au 2e tour, épaule droite disloquée. Dans sa chute, il a également entraîné son compatriote Mattia Pasini. Baldassarri parvient toutefois à conserver la tête du championnat grâce à ses trois victoires depuis le début de la saison (Qatar, Argentine et Espagne). Marquez, lui, s'est vite emparé de la tête en prenant un peu de champ devant deux Espagnols, Xavi Vierge et Jorge Navarro, un Italien, Simone Corsi. Mais Corsi (Kalex) a chuté au 15e tour laissant Marquez se détacher devant Navarro, Vierge et un quatrième Espagnol revenu sur le groupe de tête, Augusto Fernandez. Le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), 2e sur la grille, s'est retrouvé lui quelque peu distancé en 6e position, une place qu'il a conservé à l'arrivée et qui lui permet de garder la 2e place au championnat. L'Australien Remy Gardner (Kalex), qui occupait la 5e place au championnat avant la course du Mans, a, lui, chuté au 12e tour. Navarro, sorti un peu large d'un des virages du sinueux circuit Bugatti, a glissé en 3e position à cinq tours de la fin mais a réussi à reprendre son bien sur la ligne d'arrivée. Vierge s'est, lui, fait passer peu avant l'arrivée par le Sud-Africain Brad Binder (KTM) pour la 4e place.