GP d'Espagne virtuel : Le MotoGP passe à la vitesse supérieure !

Il était temps de passer aux choses sérieuses pour le MotoGP, après deux épreuves disputées depuis le début de cette période de confinement, place au GP d’Espagne sur la piste de Jerez. Trois évolutions majeures dans ces épreuves.

La première est un changement radical sur le fond. Vous aurez constaté qu’il est désormais question de "Grand Prix", pour la première fois trois courses seront mises en place à l’image du déroulement d’un événement du monde réel.

La seconde et c’est tout à l’honneur de la DORNA, l’association entre les instances dirigeantes et "Two wheels for life", l’action caritative officielle de la discipline. Le public aura la possibilité (à l’image de la démarche inaugurée par la Formule E et l’UNICEF) de réaliser des dons pour soutenir la situation en Afrique ainsi que la lutte face au Covid-19, et ce, jusqu’à une semaine après la course.

Et enfin la troisième, l’utilisation comme support de jeu de la dernière version en date du jeu officiel de la discipline à disposition du grand public depuis le 23 avril dernier.

Vous devrez donc vous attendre à un regain de spectacle. Si l’on a pu se délecter des duels entre les frères Alex et Marc Marquez, il y a maintenant trois fois plus de suspense. Ainsi, en amont de chaque épreuve, des résumés des qualifications précéderont les départs : Moto3 (8 tours de course pour 10 pilotes), Moto2 (8 tours de course pour 10 pilotes) et enfin, MotoGP (13 tours de course pour 11 pilotes).

Parmi les participants en MotoGP, de nouvelles modifications sont à mentionner. Si Valentino Rossi raccroche la manette de sa Playstation 4 et que Takaaki Nakagami n’a pas encore l’accès au jeu depuis le Japon, nous aurons la joie de retrouver en piste Miguel Oliviera, Iker Lecuona et le compétitif Alex Rins sur sa Suzuki. Débuts dans la discipline pour Lorenzo Savadori. Inutile de vous préciser que les jeunes loups des disciplines inférieures ne vont pas manquer de prendre des risques pour montrer ce dont ils sont capables.

Quel pilote succédera à Francesco Bagnaia, vainqueur du GP d’Autriche ? La réponse sur Auvio. Jack Gorst rejoint Jack Appleyard pour le "cast" anglais, Maxime Potar assurera les commentaires pour la RTBF Sport.