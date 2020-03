GP d'Autriche 2019 : Dovizioso sort vainqueur d'un duel épique avec Marquez au dernier virage

Mano a mano spectaculaire entre Marquez et Dovizioso à Spielberg - © VLADIMIR SIMICEK - AFP

Le duel entre les deux hommes lors du GP d’Autriche de 2019 est assurément l’un des plus marquants et les plus palpitants de ces dernières années. La bataille entre les deux champions fait rage dès le premier virage. Un coup de frein trop tardif de Marquez et Dovizioso doit déjà perdre quelques places pour éviter la chute. Le duo Italo-Espagnol se retrouve quelques tours plus tard et se chamaille allégrement derrière Fabio Quartararo. Une fois le Français dépassé, les deux hommes peuvent enfin s’expliquer pour décrocher la victoire. Les trois derniers tours sont mémorables. Dépassements, contre-dépassements, Marquez et ‘Dovi’ s’échangent la première place sept fois avant de se présenter au dernier tournant du circuit de Spielberg. Le champion du monde est alors parvenu à devancer l’Italien qui se retrouve dans une position inhabituelle au vu de leurs antécédents.